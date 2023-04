1954 – der Wein kostete in den Schubkarchständen 1,80 Mark – war ein besonderes Jahr für den Dürkheimer Wurstmarkt. Es gab eine Reihe an Premieren, wie der frühere Marktmeister Kurt Lukas in seinem Buch berichtet. Eine kuriose: Gesucht wurden damals die schönsten Winzerbärte. Eine wegweisende: Erstmals wird ein Treffen der Literaten veranstaltet – also der Literarische Frühschoppen. Und eine kulinarische Neuheit gab es auch. So findet sich zum ersten Mal der Name Dingeldein unter den Beschickern des Dürkheimer Wurstmarkts.

Die Dingeldeins betrieben ein Schwarzwaldhaus. Es war sogar damals das zweite auf dem Dürkheimer Wurstmarkt. Seit 1954 kamen Inge und Peter Dingeldein anschließend jedes Jahr auf den Wurstmarkt, um ihre Spezialitäten anzubieten. 1993 übernahmen Rosi und Artur Dingeldein. Das Schwarzwaldhaus war damals um einen Imbissbetrieb erweitert worden. Nico Lustnauer übernahm 2016. Das „Schwarzwaldmädel“ war ein beliebter Treffpunkt. Zu später Stunde standen meist nicht mehr die geräucherten Würste und Schinken im Mittelpunkt, sondern das Spirituosenangebot.

Was sind Ihre Erinnerungen an die Institution auf dem Dürkheimer Wurstmarkt? Haben Sie vielleicht noch Bilder? Wer seine Anekdoten aus 70 Jahren Schwarzwaldhaus mit uns teilen will: Sie erreichen uns per Mail unter redduw@rheinpfalz.de oder per Post an die Lokalredaktion, Mannheimer Straße 10.