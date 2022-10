Eine große schwarze Rauchwolke sei hinter dem Freinsheimer Friedhof in Richtung Erpolzheim zu sehen – das habe ein Passant am Montag, um 9.19 Uhr, der Feuerwehr gemeldet, berichtet Bodo Wenngatz, Sprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim. Die Feuerwehr sei mit vier Fahrzeugen und zehn Aktiven ausgerückt und habe festgestellt, dass landwirtschaftliche Abfälle verbrannt werden. „Die wurden von den Einsatzkräften kurzerhand gelöscht“, so Wenngatz. Der Einsatz habe eine knappe Stunde gedauert. ann