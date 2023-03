Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kampf gegen das Coronavirus steht derzeit auf der ganzen Welt im Fokus. Dass sich die Menschheit aber auch einer Klimakrise gegenübersieht, gerät aktuell ein wenig in den Hintergrund. Doch auch hier gibt es Fortschritte. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises hat auf der ehemaligen Deponie in Friedelsheim eine neuartige Schwachgasanlage in den Regelbetrieb genommen, die mittels flammenloser Oxidation Gase in Wärme verwandelt.

Kurz bevor Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) den feierlichen Akt zur Einweihung der neuen Anlage eröffnete, öffnete der Himmel über Friedelsheim seine Schleusen. Die rund 20 Gäste