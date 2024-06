Im November 2022 hat der Bauausschuss die Einrichtung von Fahrradschutzstreifen in der Weinstraße Süd von der Berliner Straße bis zum Ortsausgang Richtung Wachenheim sowie vom Wurstmarktkreisel in Richtung Leistadt beschlossen. Die beiden Schutzstreifen in der Weinstraße Süd waren kontrovers diskutiert worden, weil 30 bis 35 Parkplätze wegfallen würden.

Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, liege mittlerweile ein Planungsentwurf vor, der von Verkehrsexperten optimiert wurde. Er soll im Juli mit dem Landesbetrieb Mobilität abgestimmt werden. Das ist nötig, weil es sich in beiden Fällen um Landesstraßen handelt, auf denen die Streifen eingerichtet werden sollen.

Problematisch ist vor allem die Weinstraße Süd: Hier müsste möglicherweise die Linksabbiegespur in Richtung Seebach entfallen, weil die Straße nicht breit genug für zwei Streifen und die Abbiegespur ist. Auch die Ampelschaltung musste nach Angaben der Stadtverwaltung geprüft werden. Die Planung solle „direkt nach den Sommerferien vorgestellt werden“, so Stadtsprecherin Sonja Kowol.