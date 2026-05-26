Die Awo Bad Dürkheim richtet bei großer Hitze erneut einen sogenannten Klimaraum ein. Wie aus einer Pressemitteilung der AWO Bad Dürkheim hervorgeht, öffnet der klimatisierte Rückzugsort ab Außentemperaturen von 30 Grad oder mehr. Besucherinnen und Besucher finden dort Schutz vor der Hitze sowie Sitzmöglichkeiten in ruhiger Umgebung. Der Klimaraum befindet sich in der AWO-Begegnungsstätte in der Mannheimer Straße 16a nahe dem Dürkheimer Bahnhof. Geöffnet ist montags bis samstags von 13 bis 17 Uhr. Das Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung nutzbar.