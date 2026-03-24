Zur Rettung von Amphibien entlang der Kreisstraße 16 unterstützt der Naturschutzverein Pollichia die Forderungen des Nabu-Mittelhaardt nach einer automatisierten Schrankenlösung. Diese Schranke soll während der Laichzeit nachts geschlossen werden, um die Tiere vor dem Verkehr zu schützen. Laut dem Vorsitzenden der Pollichia, Markus Hundsdorfer, haben bisherige Schutzmaßnahmen entlang der Strecke zwischen Wachenheim und dem Rotsteig nicht den gewünschten Erfolg gebracht. In einem Schreiben an den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) betonte Hundsdorfer, dass es technische Möglichkeiten gebe, um den Zugriff von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten weiter zu gewährleisten. Eine solche Installation habe den Vorteil, dass der Artenschutz nicht weiterhin auf den Schultern ehrenamtlich tätiger Naturschützerinnen und Naturschützer lasten würde. „Es ist primäre Aufgabe des Staats, den Schutz bedrohter Arten sicherzustellen“, so Hundsdorfer. Trotz eines zeitweisen Durchfahrtsverbots in den Frühlingsmonaten verenden auf der K16 zahlreiche Feuersalamandern und Kröten.