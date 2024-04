An der Grundschule in Kallstadt hat die Polizei am Montag eine Verkehrskontrolle vorgenommen. Bei dieser haben die Polizisten vor allem darauf geachtet, ob Kinder in den Autos ordnungsgemäß gesichert waren. Von ungefähr 40 überprüften „Eltern-Taxis“ waren drei ohne Kindersitz unterwegs. „Die betreffenden Eltern wurden verwarnt und es wurde ein erzieherisches Gespräch geführt“, berichten die Beamten. Die Schulleitung sei erfreut über die Kontrolle gewesen.