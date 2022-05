Der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim bietet eine Schulung für Babysitter an. Der Kurs vermittelt viele Informationen zur Babypflege, zur Entwicklung des Kindes und zu rechtlichen Hintergründen. Ab einem Alter von 14 Jahren ist eine Anmeldung möglich. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro pro Person. Auf Wunsch werden alle Teilnehmer ab 16 Jahren in die kostenfreie Vermittlungsdatei aufgenommen. Geschult wird in der Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 1, in Neustadt, an den folgenden Tagen und zu den folgenden Themen: Samstag, 11. Juni, von 9 bis 14 Uhr, Entwicklung des Kindes und rechtliche Fragen; Donnerstag, 29. Juni, von 18 bis 19 Uhr, Babypflege. Anmeldung erforderlich bis zum 3. Juni, telefonisch zu den Geschäftszeiten unter 06321 80055 oder per E-Mail an bsv@kinderschutzbund-nw-duew.de.