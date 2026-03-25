Die Schachmannschaften der Valentin-Ostertag-Grundschule (VOG) und des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) haben sich für die deutsche Meisterschaft im Mai qualifiziert.

Grund für die Qualifikation ist das Abschneiden der beiden Mannschaften bei den rheinland-pfälzischen Schulschachmeisterschaften am 14. März. Das hat jetzt Mannschaftsbetreuer Christian Plitzko mitgeteilt.

Die Mannschaft des WHG gewann demnach den Titel des neuen Rheinland-Pfalz-Meisters in ihrer Altersklasse, vor allem mit einer gleichmäßigen Mannschaftsleistung der Spieler Noah Brenzinger, Marko Kuzyshyn, Emil Grieger und Martin Küssner. Auch die VOG sicherte sich mit vier Siegen und einem Unentschieden ein starkes Ergebnis und die Qualifizierung zur Deutschen Meisterschaft. Kian Evisen, Leonard Wagner, Ömer Eken, Samuel Francis und David Kirrstetter erzielten den dritten Platz der Landesmeisterschaft in ihrer Altersklasse.

Die deutschen Meisterschaften für die U13 finden vom 7. bis 10. Mai in Bad Homburg statt, die für Grundschulklassen vom 17. bis 20. Mai in Willingen.