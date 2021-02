Dem Thema Lichtverschmutzung widmet sich der zweite Schulwettbewerb zum Projekt Sternenpark Pfälzerwald. Das Biosphärenreservat Pfälzerwald, das Biosphärenhaus in Fischbach und das Klimaschutz-Projekt Zenapa sind die Paten. Teilnehmen können Schüler aller Altersgruppen in den Landkreisen der LAG Pfälzerwald Plus und des Biosphärenreservats Pfälzerwald, indem sie einen Beitrag zum Thema einreichen. Für den Wettbewerb gibt es lediglich einige inhaltliche Vorgaben. So soll der Beitrag die Frage beantworten, was es mit der Lichtverschmutzung auf sich hat und wie diese sich auf uns Menschen oder auch auf Tiere und Pflanzen auswirkt. Die Frist für die Abgabe der Beiträge ist der 11. Juni. Verglichen werden die Beiträge untereinander in drei unterschiedlichen Altersabstufungen (Grundschule, Unter- und Mittelstufe, Oberstufe). Jede Altersgruppe kann drei Preise gewinnen. Die Europäische Union und das Land Rheinland-Pfalz fördern das Projekt. Infos gibt es bei Anna Katharina Prim, Telefon 06325 9552-87, E-Mail a.prim@pfaelzerwald.bv-pfalz.de, www.pfaelzerwald.de/sternenpark