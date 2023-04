Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diana Köhler leitet seit diesem Schuljahr die Grundschule Grethen. Davor war sie sechs Jahre in Peking. Im Gespräch erzählt sie, was sie in China besonders beeindruckt, wie sie die Corona-Zeit erlebt hat und warum sie sich in der Pfalz wohlfühlt.

„Es war schon relativ früh klar, dass ich Lehrerin werden will“, erzählt die 48-Jährige, die im hessischen Eschwege geboren und in Weingarten in Baden aufgewachsen ist.