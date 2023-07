Das Essen in den Grundschulen Wachenheim und Friedelsheim/Gönnheim/Ellerstadt wird aufgrund gestiegener Einkaufspreise und Lohnerhöhungen teurer. Das hat am Dienstag der Wachenheimer Verbandsgemeinderat beschlossen. Eine Preiserhöhung um 30 Prozent zum Beginn des nächsten Schuljahrs würde die gestiegenen Kosten in der Selbstversorgerküche Friedelsheim-Gönnheim und des Caterers für die Grundschule Wachenheim realitätsnah abbilden, erklärte die Verwaltung.

Die Ein-Tages-Pauschale beträgt künftig 16,50 Euro statt 12,50 Euro im Monat. Die Vier-Tages-Pauschale steigt von monatlich 47,50 Euro auf 62,50 Euro. Für fünf Essen in der Woche müssen statt bisher 60 Euro nun 79 Euro pro Monat bezahlt werden. Die neuen Preise sollten kostendeckend sein, zumindest für ein Jahr, sagte Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) am Dienstag am Verbandsgemeinderat.

Andreas Berger (FDP) vom Rechnungsprüfungsausschuss berichtete, die VG habe 2021 im Ergebnishaushalt ein Plus von 278.000 Euro erwirtschaftet, im Finanzhaushalt 136.000 Euro.