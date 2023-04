Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne die Stimmen der Grünen (Nein) und AfD (Enthaltung) hat der Kreistag des Landkreises Bad Dürkheim den Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 beschlossen. Erwartet wird am Ende des kommenden Jahres ein Plus von 1,89 Millionen Euro. 20,9 Stellen werden in der Verwaltung neu geschaffen. Die Kreisumlage bleibt stabil bei 43,6 Prozent.

Investiert wird vor allem in Schulen mit den stationären Raumluftanlagen, Digitalpakt und Sanierungsprojekte, aber auch in die Kreisstraßen, wie Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld zusammenfasste