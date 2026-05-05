Die Schülerzahlen steigen – vorerst. Vor allem an einer Schulart wird der Bedarf höher.

Eine steigende Anzahl von Schülern in den weiterführenden Schulen bis etwa zum Schuljahr 2030/2031 und dann ein Rückgang: Das prophezeit die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für den Landkreis Bad Dürkheim. Vor etwa zweieinhalb Wochen haben die Mitglieder des Schulträgerausschusses des Kreises empfohlen, dem Werk zuzustimmen, am Mittwoch stand die Schulentwicklungsplanung auf der Tagesordnung einer Sitzung des Kreisausschusses.

Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung umfasst die Schuljahre 2026/2027 bis 2030/2031. Enorm im Steigen sei der Bedarf an Plätzen in den Förderschulen, vor allem in denen für ganzheitliche Entwicklung, sagte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). In Trägerschaft des Landkreises sind das die Gottlieb-Wenz-Schule in Haßloch und die Hans-Zulliger-Schule in Grünstadt. Träger der Siegmund-Crämer-Schule in Bad Dürkheim ist die Lebenshilfe. Laut der Schulentwicklungsplanung werden im Schuljahr 2029/2030 in der Haßlocher Förderschule 88 Jungen und Mädchen unterrichtet, derzeit sind es 69. Für die Grünstadter Förderschule werden 106 Kinder für das Schuljahr 2030/2031 erwartet, derzeit sind es 73. In Grünstadt soll nach Angaben von Ihlenfeld ein Förderzentrum entstehen.

Überrascht habe ihn, dass etwa 5000 Kinder aus dem Landkreis in weiterführende Schulen außerhalb des Landkreises gehen, dagegen nur etwa 1900 Jungen und Mädchen von außerhalb weiterführende Schulen im Landkreis besuchen, sagte Ihlenfeld. Das sei „sinnvoll“ und für den Landkreis günstig.

Die Mitglieder des Kreisausschusses empfahlen, wie auch schon die Mitglieder des Schulträgerausschusses, dass die Mitglieder des Kreistags der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung zustimmen sollen.