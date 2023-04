Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Schuldnerberatungsstelle des Landkreises soll die für Verwaltungsarbeiten zuständige Stelle von 0,84 auf eine Vollzeitstelle erhöht werden, so ein einstimmiger Beschluss der Mitglieder des Sozial- und Gesundheitsausschusses des Kreistags in einer Videositzung am Dienstag.

Die Schuldnerberatung wird seit 1995 im Auftrag des Kreises vom Caritasverband der Diözese Speyer in Bad Dürkheim betrieben. Wie der Erste Beigeordnete Claus Potje (SPD) sagte, führen