Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim sucht Studierende und Abiturienten, die vom 27. Juni bis voraussichtlich 30. August als Ferienjobber bei der Schulbuchausleihe mithelfen. Die Einsatzorte sind in Bad Dürkheim und in den verschiedenen Schulen im Landkreis, einzelne Arbeitseinsätze werden individuell vereinbart. Der Einsatz wird laut Kreisverwaltung mit einem Stundenlohn von 12,41 Euro vergütet. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, und es darf 2024 kein anderes Beschäftigungsverhältnis vorliegen oder eingegangen werden. Interessenten sollten flexibel, teamfähig, körperlich belastbar und sicher im Umgang mit dem Computer sein. Bewerber müssen ein Formular mit persönlichen Angaben und die Checkliste zur geringfügigen Beschäftigung ausfüllen. Diese lassen sich unter www.kreis-bad-duerkheim.de/aktuelles/bekanntmachungen/stellenausschreibungen herunterladen und können bei der Kreisverwaltung, Prof.-Otto-Dill-Straße 4a, in Bad Dürkheim oder per E-Mail an astrid.schroeder@kreis-bad-duerkheim.de eingereicht werden. Einsendeschluss ist am 15. April.