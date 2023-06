Bisher hat die Verwaltung des Landkreises Bas Dürkheim die Bücher für die Schulbuchausleihe bestellt und an die Schulen in der Trägerschaft des Kreises verteilt. So einfach geht das künftig nicht mehr.

Bei den Bestellungen der Schulbücher habe die Kreisverwaltung stets darauf geachtet, diese auf die im Kreis ansässigen Buchhandlungen zu verteilen, betonte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) im Kreisausschuss, als er über die anstehenden Änderungen bei der Schulbuchausleihe informierte. Grund für diese Änderungen sei eine Verwaltungsvorschrift, die das Land erlassen habe.Laut dieser Vorschrift müssen die Schulen die benötigten Bücher selbst bestellen, erläuterte der Leitende Staatliche Beamte Achim Martin, der bei der Kreisverwaltung für Schulen zuständig ist. Allerdings müssen die politischen Gremien zustimmen, dass die Schulleiter die entsprechenden Aufträge erteilen dürfen. Bei Bestellungen bis 10.000 Euro dürfen die Schulleiter nach Angaben von Martin eine Buchhandlung ihrer Wahl beauftragen. Bei höheren Beträgen ist eine Ausschreibung erforderlich. Dazu mussten die Schulleiter bereits am 15. März Unterlagen von einem Portal im Internet herunterladen. Am 30. Mai bekamen die Schulen Schulbuchlisten.

Am Ende entscheidet wohl das Los

Anhand derer müssen sie nun eine Ausschreibung machen, bei der zahlreiche Regeln zu beachten sind. Bei Auftragsvergaben auf der Grundlage von Ausschreibungen ist normalerweise der Preis ein entscheidendes Kriterium. Für Bücher – auch für Schulbücher – gilt in Deutschland jedoch eine Preisbindung. Jedes Buch hat einen festen Preis. Deswegen geht die Kreisverwaltung laut Pressesprecher Arno Fickus davon aus, dass die Entscheidung unter den Bietern im Losverfahren erfolgen wird.

Der Kreisausschuss gab schließlich grünes Licht für die neue Regelung. Pro Jahr fallen laut Kreisverwaltung für den Kauf von Büchern für die Schulbuchausleihe Kosten von etwa 300.000 Euro an.