In der ersten Schulwoche werden in den Schulen die Bücher an die Schülerinnen und Schüler, die an der Schulbuchausleihe oder Lernmittelfreiheit teilnehmen, ausgegeben. Die genauen Termine werden von der Schule mitgeteilt. Es wird empfohlen, eine Tasche für den Transport der Schulbücher mitzunehmen. Jedem Buchpaket liegt ein Ausleihschein mit Informationen und Hinweisen bei. Die Schulabteilung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim bittet, diese unbedingt zu beachten.

Das Buchpaket sollte direkt nach Erhalt auf eventuelle Beschädigungen oder fehlende und falsche Bücher kontrolliert werden. Sollten Beschädigungen (nicht übliche Gebrauchsspuren) an den Büchern vorhanden sein, können diese innerhalb von zwei Wochen online unter www.kreis-bad-duerkheim.de/schulbuchmaengel gemeldet werden. Das in jedes Buch eingeklebte 17-stellige Barcodeetikett darf nicht entfernt werden. Dieses dient der Zuordnung des Buches.

„Exemplar folgt später“: Ausgabe im Sekretariat

Sofern Bücher mit „Exemplar folgt später“ im Ausleihschein gekennzeichnet sind, werden diese in den nächsten Wochen über das Schulsekretariat an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Weitere Informationen rund ums Thema Schulbuchausleihe gibt’s im Internet unter https://bildung.rlp.de/lmf/.