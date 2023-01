Nachdem Unbekannte den Briefkasten der Schule in der Bahnstraße in Ellerstadt zwischen 13. und 16. Januar beschmiert und die Post darin in Brand gesetzt haben (wir berichteten), ist dieser laut Polizei am Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr erneut beschädigt worden. Diesmal haben die Täter ihn gewaltsam geöffnet. Ob Post entwendet wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.