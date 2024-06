Alle Schüler und Schülerinnen, die im Schuljahr 2023/2024 an der Schulbuchausleihe teilgenommen haben, müssen ihre Schulbücher bis zum Freitag, 12. Juli, zurückgeben. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Die Rückgabe der ausgeliehenen Bücher erfolgt in den letzten beiden Schulwochen an den von der jeweiligen Schule bereits bekannt gegebenen Terminen. Auf dem Rücknahmeschein, der in den nächsten Tagen in den Schulen ausgeteilt wird, sind die zurückzugebenden Bücher aufgeführt. Kann der Rückgabetermin in der Schule nicht wahrgenommen werden, können die Bücher nach vorheriger Terminabsprache unter Telefon 06322/961-2309 direkt bei der Kreisverwaltung, Referat Schulen und Sport, abgegeben werden. Das ist ebenfalls nur bis spätestens 12. Juli, 12 Uhr, möglich. Nach Ablauf der Frist können die Bücher nicht mehr zurückgegeben werden. „Für bis dahin nicht zurückgegebene Bücher wird Schadenersatz gefordert“, so die Kreisverwaltung.