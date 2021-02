Eine Schrankbeleuchtung hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz in der Freinsheimer Bahnhofstraße ausgelöst. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. An dem integrierten Schranklicht hatte sich Wäsche entzündet und einen Brand verursacht. Schlimmeres verhinderte laut Polizei der Rauchmelder. Die Bewohner waren so gewarnt und konnten die Wehr rufen. Diese brachte die noch glimmenden Wäschestücke aus dem Haus und lüftete. Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet. Neben den 27 Feuerwehrkräften waren auch eine Polizeistreife und ein Team vom Rettungsdienst an diesem letztlich glimpflich ausgegangenen Einsatz beteiligt.