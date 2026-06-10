Der Filmfrühling verbindet Kino und Kurpark-Atmosphäre. Gäste loben die Mischung aus Film, Gastronomie und Begegnung.

Es ist Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr. Der Himmel über Bad Dürkheim ist grau, die Wolken hängen tief über dem Kurpark. Der Wetterbericht kündigt Regen an, ausgerechnet zu der Zeit, in der die ersten Filme laufen sollen. Optimale Bedingungen für ein Open-Air-Kino sehen anders aus. Und doch passt die Stimmung zu einem Satz, der an diesem Nachmittag öfter fällt: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

Auf der Wiese stehen Besucher mit Jacken und Regenschirmen, Familien haben Decken ausgebreitet, Fahrräder werden am Rand des Parks angeschlossen. Manche kommen direkt aus der Stadt, andere reisen extra an. Zwischen den Bäumen duftet es nach warmem Teig und Käse, an den Ständen werden Getränke ausgeschenkt. Der Kurpark ist an diesem Nachmittag nicht nur Kinosaal, sondern Treffpunkt.

„Zufrieden mit dem gastronomischen Angebot“

Thomas Keller aus Neustadt wartet auf seinen Flammkuchen. Viel Zeit für ein Gespräch bleibt ihm nicht – schließlich könnte das Essen jeden Moment kommen. Er hat sich um die Getränke gekümmert: Vor ihm steht ein kaltes Weizenbier, die Schorle für seine Frau wartet bereits auf dem Tisch.

Das Ehepaar ist extra aus Neustadt nach Bad Dürkheim gekommen. Sie wollen sich den Film „Horst Schlämmer sucht das Glück“ ansehen. „Wir sind zufrieden mit dem gastronomischen Angebot“, sagt Keller. Gerade die Mischung aus Kino unter freiem Himmel und Essen und Trinken mache für ihn den Reiz aus. Der Kurpark sei dafür eine passende Kulisse.

Auch Ursula Vetter und ihr Mann Erich machen beim Filmfrühling Halt. Das Paar aus Ludwigshafen ist eigentlich auf dem Weg zu seiner Ferienwohnung in der Pfalz. Beide kennen das Festival des deutschen Films auf der Parkinsel gut und vergleichen automatisch.

„Vom Flair her ist es sehr ähnlich“, sagt Ursula Vetter. Auch in Ludwigshafen gibt es das Erlebnis, Filme mit Kopfhörern direkt am Wasser zu schauen. Heute sind beide ebenfalls wegen Horst Schlämmer gekommen. „Er hat uns früher im Fernsehen sehr gut unterhalten“, erzählt das Paar.

Beim Essen fällt ihr Vergleich allerdings etwas anders aus: „Zu wenig im Vergleich zu Ludwigshafen“, sagt sie mit Blick auf das Angebot.

Mit Decke, Getränk und Picknickkorb: Der Filmfrühling lädt Besucher zum entspannten Kinoabend im Grünen ein. Foto: Peter Kretzschmar Zwischen Bäumen und Leinwand: Der Bad Dürkheimer Kurpark bietet die Kulisse für den Filmfrühling. Foto: Peter Kretzschmar Auch beim Sonnenschein sind viele Besucher am Sonntag in den Park gekommen. Foto: Peter Kretzschmar Am Sonntag war der Filmfrühling gut besucht. Foto: Peter Kretzschmar Bei der Weinauswahl handelt es sich um Weine aus der Pfalz. Foto: Mohammad Alhusain Am Montag hängen die Wolken tief über den Kurpark. Foto: Mohammad Alhusain Foto 1 von 6

Picknick im Korbsessel

Eine Besonderheit des Filmfrühlings ist der Picknickkorb: Besucher können sich passend zum Film ein Arrangement mit zwei Korbsesseln und einem Korb bestellen. Darin gibt es ein kleines Abendessen, Getränke werden zusätzlich an der Bar geholt.

Petra Wolf aus Lambsheim und Iris Isenmann aus Ludwigshafen haben sich dafür entschieden. Die beiden Freundinnen wurden nach Bad Dürkheim gefahren und später wieder abgeholt. „Man kann ein, zwei Schorlen trinken“, sagt Wolf lachend.

Sie wurde von ihrer Freundin eingeladen. Beide mögen die entspannte Atmosphäre im Kurpark. „Bei uns in Ludwigshafen ist es sehr groß und immer viel los“, sagt Isenmann. Hier sei es ruhiger und persönlicher. Was genau in ihrem Picknickkorb steckt, wissen die beiden noch nicht. Sie lassen sich überraschen.

„Für jeden ist etwas dabei“

Auch Christine Freund ist mit ihrem Sohn Tim mit dem Fahrrad zum Filmfrühling gekommen. Die beiden kommen direkt aus Bad Dürkheim und warten auf Bekannte.

„Es ist noch ein bisschen ruhig heute, aber es ist wirklich eine sehr schöne Idee, so etwas hier zu veranstalten“, sagt sie. Der Filmfrühling sei auch ein guter Treffpunkt, um Freunde und Bekannte zu treffen.

Mit der Filmauswahl ist sie zufrieden. „Für jeden ist etwas dabei.“ Sie selbst möchte sich „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ anschauen. Wegen Horst Schlämmer sei sie nicht gekommen. Auch ihr zehnjähriger Sohn Tim war bereits bei einem Kinderfilm. „Ich fand es sehr schön hier“, sagt er

Ganz zufällig landet die Familie Hery aus Dannstadt-Schauernheim beim Filmfrühling. Sie sind eigentlich wegen eines Ausflugs in der Kurstadt. „Wir haben die große Leinwand gesehen und uns gefragt, was hier los ist“, erzählen sie. Einen Film schauen sie an diesem Tag noch nicht. Aber sie können sich vorstellen, wiederzukommen.