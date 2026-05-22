Eine Blumenwiese für die Hardenburg: Schülerinnen und Schüler der Bad Dürkheimer Maria-Montessori-Schule haben entlang der Mauer vor dem Burggarten fleißig Hand angelegt.

Ziel der Aktion war es laut einer gemeinsamen Mitteilung der Ortsgemeinde Bad Dürkheim-Hardenburg und der Montessori-Schule, einen artenreichen und insektenfreundlichen Lebensraum zu schaffen und den Schülern nachhaltiges Handeln nahezubringen. Eltern und Lehrkräfte unterstützten sie bei dem Projekt.

Zunächst bereiteten sie die Fläche vor: Nach dem Entfernen von Wildwuchs bearbeiteten sie den Boden und konnten dann den „Renatura Blütenzaubermix“ säen. Künftig werden nun unter anderem Wilde Malve, Rotklee, Schafgarbe, Nachtkerze, Margerite, Klatschmohn, Wildes Stiefmütterchen, Kapuzinerkresse, Schwarzkümmel, Ringelblume, Große Königskerze, Studentenblume und Saatwucherblume wachsen. Eine vor Ort aufgestellte Tafel informiert über das Projekt.

Der Dürkheimer Ortsteil Hardenburg ist als künftiger Standort für den Neubau der Maria-Montessori-Schule vorgesehen. Die Schule möchte sich nach eigenen Angaben von Beginn an aktiv in das örtliche Gemeinschaftsleben einbringen.