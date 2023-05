Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Weingut Fitz-Ritter & Sektkellerei Fitz KG investiert an seinem Standort in Bad Dürkheim 1,5 Millionen Euro in Neubauten. Bereits fertiggestellt ist der neue Weinkeller, andere Teilprojekte haben sich verschoben.

Der wichtigste Teil und somit Herzstück des gesamten Betriebs, der Neubau des Tankgärraums, ist fertiggestellt. Darin wird bereits gearbeitet. Die restlichen Gebäudeteile mussten zum Jahresende