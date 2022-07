Wie sollen Betroffene mit Schockanrufen umgehen? Die Polizei rät, grundsätzlich misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. „Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu klären. Und übergeben Sie niemals Geld oder

Wertsachen an Unbekannte“, appelliert Daniel Mischon von der Dürkheimer Polizei. Zur Vorbeuge empfiehlt er, den Vornamen im Telefonbuch abkürzen oder ganz streichen zu lassen. So können die Täter Senioren erst gar nicht anhand älter klingender Namen ausfindig machen.

Wer unsicher ist, soll nach Aussage der Polizei die 110 wählen. „Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Wenn möglich, wählen Sie bitte auch von einem anderen Telefon die Polizei zurück.“ Es sei wichtig, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. Auflegen sei in einem solchen Fall auch nicht unhöflich. Infos gibt es unter www.polizei-beratung.de. Wer bereits Opfer geworden ist, wendet sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.