Trickbetrügern gelang es am Montag Geld, von einer älteren Dürkheimerin zu erbeuten. Der bisher unbekannte Täter behauptete am Telefon, dass die Tochter der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die Entlassung der Tochter aus dem polizeilichen Gewahrsam sei nur gegen Bezahlung möglich. Laut Angaben der Polizei hob die Frau eine vierstellige Summe von ihrem Konto ab – einen genauen Betrag nennen die Ermittler nicht – und überreichte das Geld an eine Komplizin des Anrufers. Die Mittäterin war weiblich, zirka 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte lange dunkle Haare. Sie trug ein blaues Oberteil und hatte orangefarbene Fingernägel. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, soll sich an die Polizei Bad Dürkheim wenden unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.