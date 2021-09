Mit mehreren Schockanrufen haben Betrüger am Donnerstag eine 71-jährige Dürkheimerin um ihr Geld gebracht. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zuerst rief eine Frau bei der Seniorin an, schrie laut ins Telefon und behauptete die Tochter der Angerufenen zu sein. Sie habe bei einem Unfall eine Person schwer verletzt und müsse, um eine Strafe abzuwenden, Geld hinterlegen. Da sie den geforderten Betrag nicht aufbringen könne, solle ihre Mutter ihr helfen.

Im Lauf des Tages riefen mehrmals angebliche Polizeibeamte bei der Frau an, um die Übergabe des Geldes an einem vereinbarten Ort zu vereinbaren. Nachdem die Seniorin das Geld – die Höhe des Betrags ist nicht bekannt – an den falschen Polizisten übergeben hatte, kam ihr die ganze Angelegenheit doch verdächtig vor und sie meldete sich bei der Polizei.

Bekannte Betrugsmasche

Die teilte nun im Pressebericht mit, dass es sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche handele und rät: „Wenn Sie vermuten, dass Betrüger am Telefon sind, legen Sie auf und informieren Sie die Polizei und/oder Ihnen nahestehende Personen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Deponieren Sie niemals Geld oder Wertgegenstände auf Anweisung außerhalb Ihrer Wohnung oder übergeben diese an fremde Personen.“ Weitere Tipps zu dem Thema gibt es auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter www.polizei-beratung.de.