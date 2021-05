Am Mittwoch wird das kommunale Schnelltestzentrum im Ellerstadter Bürgerhaus (Bruchstraße 191) seinen Betrieb aufnehmen. Das hat Ortsbürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) mitgeteilt. Getestet wird dort zunächst mittwochs von 17 bis 20 Uhr und samstags von 14 bis 16 Uhr. Zahlreiche Freiwillige konnten dafür gewonnen werden, so die Bürgermeisterin. So helfen in Ellerstadt Feuerwehrleute mit, die auch das Testzentrum in Friedelsheim betreuen. Eine vorherige Online-Registrierung ist zwingend erforderlich.