Nach Weisenheim am Sand will die Glasfaser Plus, ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, auch die Stadt Freinsheim mit schnellem Internet versorgen. Dazu lädt das Unternehmen am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr, zu einem Info-Abend in den Bürgersaal des Von-Busch-Hofs ein. „Unsere Expertinnen und Experten stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung, präsentieren die Ausbaupläne und beantworten gerne Ihre individuellen Fragen“, so das Unternehmen. Rund 2650 Haushalte sollen ans Glasfasernetz angeschlossen werden.

Im Februar hatte die Deutsche Glasfaser angekündigt, sich aus dem sogenannten eigenwirtschaftlichen Ausbau zurückzuziehen. Der geförderte Ausbau über Inexio geht aber in Freinsheim weiter. „Eigentlich ist das paradox, dass zwei Firmen bauen, nachdem der Kreis Millionen von Euro investiert hat“, erklärt Freinsheims Bürgermeister Jochen Weisbrod (CDU), der nach eigenen Angaben schon im November Kontakt zu Glasfaser Plus aufgenommen hat, als absehbar war, dass die Deutsche Glasfaser nicht mehr vorankommt.