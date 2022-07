Für das Verlegen von Glasfaserkabeln in Gewerbegebieten in der Stadt Bad Dürkheim sowie den Verbandsgemeinden Freinsheim und Leiningerland hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) am Mittwoch Verträge mit den Unternehmen Deutsche Glasfaser und Deutsche Telekom unterzeichnet.

An den Kosten von 3,3 Millionen Euro beteiligt sich das Land mit knapp 1,19 Millionen Euro. Den Förderbescheid brachte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) in die Kreisverwaltung. Eine Förderzusage des Bundes in Höhe von 1,7 Millionen Euro liege bereits vor, den Restbetrag müssten die beteiligten Gemeinden zahlen, erklärte Landrat Ihlenfeld.

In der Verbandsgemeinde Freinsheim gehören Gewerbeflächen in Weisenheim am Sand und Weisenheim am Berg zu dem Projekt. In der Verbandsgemeinde Leiningerland sollen Gewerbeflächen in Kirchheim, Kleinkarlbach und teils in Hettenleidelheim schnelleres Internet bekommen. Laut Ihlenfeld können sich insgesamt 204 Betriebe ans Glasfasernetz anschließen lassen.

Für die Förderung durch Bund und Land sei ein sehr aufwendiges Verfahren erforderlich gewesen, berichtete der Landrat. Kreis-Mitarbeiter Raimund Rinder habe seit drei Jahren daran gearbeitet. Ihlenfeld verwies darauf, dass die Gewerbegebiete in den anderen Gemeinden bereits mit schnellem Internet versorgt seien oder die Förderkriterien nicht erfüllten.

Die Arbeiten waren in mehreren Losen ausgeschrieben worden. Für das Los, das die Verbandsgemeinde Freinsheim betrifft, erhielt die Deutsche Telekom den Zuschlag. In ihrem Zuständigkeitsbereich liege etwa ein Viertel der 204 Betriebe, sagte Joachim Otto, Leiter Sales Management Infrastrukturvertrieb Süd-West. Der Konzern wolle „sehr zügig anfangen“ und wahrscheinlich bereits im kommenden Jahr oder spätestens Anfang 2024 mit den Arbeiten fertig sein. Auf Anfrage ergänzte Rinder, dass die Deutsche Telekom laut Vertrag bis 25. April 2025 Zeit hat. Die Tiefbauarbeiten erstrecken sich laut Otto über ungefähr 1,5 Kilometer.

147 Betriebe liegen in dem Gebiet, für das die Deutsche Glasfaser verantwortlich ist, informierte Ulrich Nitschke, Bezirksleiter Vertrieb. 36 Kilometer umfasse die Tiefbau-Strecke hier. Ein Generalunternehmen sei bereits beauftragt. Laut Vertrag muss die Deutsche Glasfaser im Juni 2024 fertig sein. „Ich habe die Ambition, es schneller zu schaffen“, sagte Nitschke. Er bedankte sich, dass der Landkreis der Deutschen Glasfaser „trotz der Probleme in der Vergangenheit“ erneut Vertrauen schenkt. Ihlenfeld zeigte sich zuversichtlich, „dass alles reibungslos funktioniert“. Er betonte, dass die Bauaufsicht ausschließlich Sache der Gemeinden sei, der Landkreis sei dafür nicht zuständig.

Ein Sekt auf die Deutsche Glasfaser

Schweitzer ermahnte das Unternehmen: „Es kommt darauf an, dass man die Verbraucher auf dem Weg nicht verschreckt, noch deutlicher muss ich es wohl nicht sagen.“ Der Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) forderte, „nicht erneut unrealistische Zeitpläne zu veröffentlichen“, sondern ehrlich zu sein und für das Projekt ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen.

Glasfaserkabel seien „die Verkehrswege der Zukunft“, hob Schweitzer hervor. Mit ihnen sei die schnelle Übertragung großer Datenmengen möglich, das sei für ländlich geprägte Regionen wie den Landkreis Bad Dürkheim von großer Bedeutung. Die verbesserte Versorgung von Unternehmen sei ein „weiterer wichtiger Schritt zur digitalen Welt“, fand Ihlenfeld. Durch ein gutes digitales Angebot werde der Landkreis als Wirtschaftsstandort attraktiver.

„Ich bin auf alles vorbereitet gewesen, aber dass man in Zusammenhang mit der Deutschen Glasfaser Sekt aufmacht, damit hätte ich nicht gerechnet“, kommentierte Schweitzer das Getränkeangebot.