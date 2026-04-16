Nach fast drei Jahrzehnten hat die Schneiderei Allboje zum 1. April ihren Standort in der Dürkheimer Innenstadt gewechselt.

Nach 27 Jahren in der Kurgartenstraße ist Gholam Allboje mit seiner Schneiderei in die Schlosskirchenpassage umgezogen. Der Iraner kam vor mehr als 32 Jahren nach Bad Dürkheim. 1999 übernahm der studierte Architekt das kleine Geschäft in der Kurgartenstraße. Zur Schneiderei kam Allboje, weil sein Vater Schneider war und er sich von ihm einiges abschauen konnte. Jetzt sei es Zeit für einen Umzug gewesen, sagt Allboje.

Das neue Geschäft sei mit 50 Quadratmetern mehr als doppelt so groß wie seine frühere Schneiderei. Jetzt habe er nicht nur mehr Platz für Annahme und Ausgabe, sondern auch für Näh- und Änderungsarbeiten – und seine diversen Nähmaschinen, sagt Allboje. „Außerdem liegt der Laden nur wenige Meter von meinem alten Geschäft entfernt.“ Unter den Kunden habe sich sein Umzug mittlerweile herumgesprochen, auch seien durch die neue Lage neue Kunden auf ihn aufmerksam geworden.

Größere Investitionen in das Geschäft seien nicht nötig gewesen. Die Einrichtung habe er weitgehend aus dem alten Geschäft übernehmen können und lediglich ergänzen müssen.