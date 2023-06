Über 33 Teilnehmer an ihrer Jubiläumsrallye haben sich die Pfälzer Automobil Veteranen Freunde am Samstag gefreut. Eine der Stationen unterwegs war Bad Dürkheim.

Start und Ziel der Rallye war der Aussiedlerhof Walter Krebs in Friedelsheim. Von hier begab sich um 10.30 Uhr der erste Fahrer mit einem der betagten, aber mit viel Liebe in Schuss gehaltenen Oldtimer auf die 160 Kilometer lange Strecke. „Sämtliche Teilnehmer waren eingeladen, da wir eine eher familiäre Ausfahrt wollten“, erklärte der Vereinsvorsitzende Andreas Merkel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. So habe das Teilnehmerfeld zu etwa einem Fünftel aus Stammtischmitgliedern bestanden, der Rest seien Freunde und Mitglieder befreundeter Clubs aus dem ganzen Rhein-Neckar-Raum gewesen. „Die weiteste Anreise hatte ein Starter aus Ludwigsburg“, berichtete er. Das Juwel unter den Schmuckstücken war ihm zufolge ein Mercedes-Benz 300 SL Cabrio aus dem Jahr 1958.

Fünf Stunden unterwegs

Zum Absolvieren der Rallye benötigten die Oldtimer-Liebhaber etwa fünf Stunden. Davon entfielen laut Merkel vier Stunden auf die reine Fahrtzeit und ungefähr eine Dreiviertelstunde auf die Pause. Unterwegs mussten sich die Fahrer mit ihren Beifahrern sechs Wertungsprüfungen stellen. „Dabei mussten sie zum Beispiel mit ihren Wagen eine Strecke von 20 Metern in 8,00 Sekunden fahren oder den Inhalt eines Beutels erfüllen, in den wir verschiedene Gegenstände gesteckt hatten“, erzählte er. Weitere Aufgabe bestanden zum Beispiel darin, möglichst mittig durch einen Torbogen zu fahren oder Fragen zu beantworten, die teils mit Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke zu tun hatten. „Dafür musste das Bordbuch gelesen werden, in dem das alles drin stand und das alle vor dem Start ausgehändigt bekamen“, verriet der Vorsitzende.

Interessierte Blicke

Was Merkel ebenfalls gefiel, war das Interesse von Passanten. Entlang der Strecke hätten „schon einige“ Zuschauer die vorbeirollenden Sehenswürdigkeiten auf vier Rädern bestaunt. „Die Leute freuen sich einfach immer, wenn sie Oldtimer sehen“, sagte er

Den Gesamtsieg fuhren Ute Ibach und Ernst Brode mit ihrem Alfa Romeo aus dem 1973 ein.

Noch Fragen?

Die Pfälzer Automobil Veteranen Freunde wurden 1983 von Klaus Willi Dilg gegründet und treffen sich jeden dritten Mittwoch im Cockpit in Bad Dürkheim. Mehr Informationen gibt es unter www.pavf.de.