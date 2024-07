Ein Schmorbrand in einem Elektrogerät hat am Freitag um 13.33 für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Das schmorende Kabel in einer Waschmaschine im Keller eines Gebäudes in der Sachsenhütterstraße verursachte laut Wehrleiter Karlheinz Bayer eine „deutliche Rauchentwicklung“. Die Wehr, die mit 17 Personen und drei Fahrzeugen ausgerückt wahr, kümmerte sich um die Entrauchung des Raumes und brachte die Maschine ins Freie. Verletzt wurde niemand.