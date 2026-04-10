Seit September vergangenen Jahres ist die Ehemalige Synagoge in Weisenheim am Berg mit Parolen beschmiert. Wann die beseitigt werden, ist noch immer ungewiss. Vor vier Wochen hat den Förderverein ein Schreiben aus Mainz erreicht. Das besagt, dass man mit der Reinigung der Wände beginnen könne, ohne dass darüber etwaige Fördermittel entfielen. Auf eine Förderzusage wartet der Verein nach Aussage seines Vorsitzenden Wolfgang Schäfer allerdings noch immer. 8000 Euro wird der Verein laut eines eingeholten Angebots für die Reinigung aufbringen müssen. Ende September hatten Unbekannte die Wände der Ehemaligen Synagoge mit Schrift in roter Farbe verunstaltet. Die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden. Auf dem Schaden bleibt daher der Verein sitzen. Dessen Vorstand will in seiner nächsten Sitzung Mitte Mai entscheiden, wie man weiter vorgehen wird. Und hofft weiter auf positive Nachrichten aus Mainz.