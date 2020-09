Ein hübscher kleiner Falter sitzt da in der Wiese des Erpolzheimer Bruchs. Auf dem Blütenstand der Schafgarbe hat er seine Flügel zusammengeklappt. So kann ich gut die Unterseite sehen: Bei den Vorderflügeln ist sie orangefarben und hat einen verwaschenen Augenfleck.

Experte Alban Pfeifer erkennt den Falter sofort: „Das ist das Kleine Wiesenvögelchen“, sagt er. Hübscher Name! Auch wenn man bei „Vögelchen“ weniger an Falter als an Vögel denkt. Aber es gibt tatsächlich einige Schmetterlingsarten, in deren Namen das Wort „Vogel“ vorkommt. Neben dem Wiesenvögelchen ist das zum Beispiel der „Braune Waldvogel“. Den siehst du auf dem anderen Foto im Laub eines Waldbaums.

Beide Falterarten leben bei uns. Den Braunen Waldvogel findest du zum Beispiel an Waldrändern und auf Lichtungen im Wald, ebenso auf Wiesen. Auch er klappt in Ruhestellung seine Flügel meistens zusammen. Dann sind die Augenflecken gut zu sehen. Vor allem die Unterseiten der Hinterflügel haben solche schönen Muster.

Weil der Braune Waldvogel ein ziemlich dunkler Schmetterling ist, wird er auch „Schornsteinfeger“ genannt. Die Weibchen haben im Sommer ihre Eier über Gräsern ausgestreut. Sie machen das im Flug. Jetzt im frühen Herbst schlüpfen die winzigen Raupen. Sie fressen und wachsen und wenn es kälter wird, suchen sie sich einen geschützten Platz zum Überwintern.

Den erwachsenen Braunen Waldvogel wirst du im Oktober kaum noch fliegen sehen. Anders ist das beim Kleinen Wiesenvögelchen: Diese Falter kannst du bis in den Herbst hinein entdecken. Manchmal fliegen sie sogar noch im November bei uns über die Wiesen. Doch dann sterben auch sie. Nur ihre Raupen leben weiter und überdauern versteckt die kalten Monate. Auch bei ihnen ist also für die nächste Generation flatterhafter Vögelchen gesorgt.