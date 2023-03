Zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer laut Polizei auf dem Schlossplatz in Bad Dürkheim einen dort geparkten VW Multivan beschädigt. Sie vermutet, das der Unfall beim Aus- oder Einparken passierte. Statt sich um den Schaden von 1000 Euro zu kümmern, sei der Verursacher jedoch geflüchtet. Hinweise auf der Täter nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.