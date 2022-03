Ein besonderer Vortrag über die Geschichte der Schlosskirche erwartet Besucher am Mittwoch, 30. März, 19.30 Uhr, in der Schlosskirche in Bad Dürkheim. Unter dem Titel „Stadtkirche – Stiftskirche? – Schlosskirche – Gemeindekirche – Formen und Funktionen der Dürkheimer Johanneskirche im Wandel der Zeit“ berichtet Charlotte Lagemann vom Institut für Europäische Kunstgeschichte Heidelberg über die Ergebnisse ihrer Bauforschung. Diese hatte die Denkmalpflege gefordert, ehe die protestantische Kirchengemeinde damit beginnt, das Sanieren des Kirchendachs zu planen. In ihrer über 700-jährigen Geschichte habe die älteste erhaltene Kirche in der Stadt ihre Besitzer und Benutzer immer wieder vor neue Herausforderungen und werde das auch künftig tun, erklärt Dekan Stefan Kuntz. Je mehr über ein so besonderes Bauwerk bekannt sei, desto besser ließen sich alte Bausubstanz und neue Anforderungen in Einklang bringen. Zuvor um 18 Uhr wählen die Mitglieder des Kirchenbauvereins Bad Dürkheim in der Schlosskirche bei ihrer Versammlung einen neuen Vorstand.