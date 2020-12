Böse Überraschung kurz vor den Feiertagen: Als Pfarrerin Angela Wolter am Sonntag den Gottesdienst zum vierten Advent beendet hatte und Helfer den großen Weihnachtsbaum in der Dürkheimer Schlosskirche aufstellen wollten, bemerkten sie, dass sich jemand an dem prächtigen Baum zu schaffen gemacht hatte. Unterhalb der Spitze hatten Unbekannte ein großes Stück herausgetrennt. Der Baum war von dem Lieferanten im Hof hinter Schlosskirche abgelegt worden. Laut Wolter fehlt etwa ein Fünftel der Tanne. Die Spitze hatte der Unbekannte nicht mitgenommen. „Man fragt sich, warum jemand so etwas tut. Gerade nach so einem Jahr. Der Baum soll ja die Menschen erfreuen und ist für die Gemeinschaft da“, sagte Wolter, die von einer taktlosen und unsensiblen Tat sprach. Trotz des Schadens stellten die Helfer den Weihnachtsbaum in der Schlosskirche auf. Anzeige will die Kirchengemeinde nicht erstatten. Sie hoffe aber, der Täter nutze die Weihnachtsfeiertage zur Besinnung und zum Nachdenken, sagte Wolter.