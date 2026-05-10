Der Turm der Schlosskirche verschwindet bis Ende des Jahres hinter einem Gerüst. Die Sanierung stellt die Kirchengemeinde vor gleich mehrere Herausforderungen.

Von seinem Büro im Dekanat hat er den besten Blick auf die Dürkheimer Schlosskirche. Und auf einen Teil der Kirche legen Dekan Stefan Kuntz und die Kirchengemeinde derzeit ein besonderes Augenmerk. „Diese Baumaßnahme ist schon etwas Besonderes“, betont er.

In seinen 37 Jahren im Dienst der Landeskirche habe er viele Baumaßnahmen begleitet. Die Sanierung des rund 70 Meter hohen Turms der Dürkheimer Schlosskirche rage dabei aber heraus. Einmal wegen der hohen Symbolkraft: Für ihn sei der Turm eine räumliche Orientierung für Fremde wie Einheimische, zugleich ein Zeichen von Gott und Kirche im menschlichen Leben. Und natürlich sei die Sanierung eines Turms schon allein eine technische Herausforderung.

Blick von innen auf das Rosettenfenster. Archivfoto: Franck

Was das bedeutet, erklärt der Grünstadter Architekt Matthias Dichtl, der das Projekt für die Kirche begleitet. Neben einem Gerüst außen sei auch ein Gerüst innen notwendig, um beispielsweise am Rosettenfenster auf der Westseite arbeiten zu können. Oft sei der Gerüstbau nur ein Beiwerk auf einer Baustelle, hier sei er eine richtige eigene Herausforderung. Allein das Thema Statik des Gerüstbaus umfasse 300 Seiten, verdeutlicht Dichtl. Zudem werde das Gerüst noch ummantelt, um Passanten vor herabfallenden Teilen zu schützen.

Stumm bis Jahresende

Dass es losgeht, wird den Dürkheimerinnen und Dürkheimern spätestens im Laufe des Mais wirklich bewusst werden: Dann startet der Aufbau des Gerüsts, der ungefähr vier Wochen in Anspruch nehmen wird. Weiteres Zeichen: Die Glocken der Schlosskirche werden während der Sanierung nicht erklingen. „Wenn die große Glocke ,gong’ macht, dann flattern die Hosenbeine“, verdeutlicht Dichtl.

Das Stilllegen der Glocken diene dem Schallschutz der Arbeiter – drei Dachdecker und vier Steinmetze. Sie sollen beim Arbeiten in großen Höhen nicht von einem Glockenschlag erschreckt oder gar im engen Turm von der Glocke touchiert werden.

Die Gottesdienste finden weiterhin statt. Foto: Ute Scherzinger

Die Sanierung der Sandsteinfassade am Turm sei komplexer als am 2023 sanierten Hauptschiff, betont Dichtl. Es gebe kaum glatte Wandflächen, hauptsächlich Maßwerk, also kleinteilige und filigrane Steinelemente. Zur Erinnerung: Die 2023 abgeschlossen erste Sanierung kümmerte sich nicht nur um die Sandsteinfassade, sie brachte auch eine neue Helligkeit in die Kirche. Neben einer neuen Schutzverglasung der Fenster wurde der Dachstuhl komplett saniert. 1,35 Millionen Euro steckte die Kirchengemeinde damals in das Projekt.

Dieses Mal soll es rund eine Million Euro kosten, den Turm des Gotteshauses zu sanieren. Bis Ende des Jahres soll das Projekt fertig sein. „Überraschungen sind in Kirchen immer möglich“, sagt Dichtl vorsichtig zum Zeitplan. Die Sanierung des 1866 erbauten Turms soll dann 50 bis 100 Jahre dafür sorgen, dass sich die Dürkheimer keine Sorgen mehr machen müssen, dass sich Steine lösen.

Eine Million Euro teuer

Einige Spenden und Förderzusagen hat die Kirchengemeinde bereits zusammen. Die Stadt Bad Dürkheim steuert gut 95.000 Euro bei. Dazu kommen private Spenden in Höhe von 51.000 Euro, ein Landeszuschuss in Höhe von 30.000 Euro sowie ein Beitrag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Höhe von 25.000 Euro. Der Protestantische Kirchenbauverein unterstützt die Sanierung der Dürkheimer Schlosskirche mit einer Spende in Höhe von 15.000 Euro. Die Mitglieder des Vereins hatten das Geld gesammelt, indem sie unter anderem mit dem Backen es 70 Meter langen Osterzopfs auf sich aufmerksam machten.

Weitere Spenden wären hilfreich, sagt Kuntz, die Sanierung sei eine finanzielle Belastung für die Kirchengemeinde. Gleichzeitig sei sie ihre Verantwortung. Sich zu kümmern sei eine Frage der Sicherheit. „Wir wollen, dass der Turm noch Jahrhunderte dasteht, aber das geschieht nicht von allein.“