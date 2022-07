Dach, Sandsteinfassade und Fenster der Dürkheimer Schlosskirche sind dringend sanierungsbedürftig. Bevor im September die Bauarbeiten starten, will die Kirchengemeinde informieren, was genau passieren wird. Beim „Baumeisterinformationsabend“, Mittwoch, 6. Juli, 19.30 Uhr, in der Schlosskirche ist Architekt Matthias Dichtl vor Ort und erzählt von seiner Arbeit. Im ersten Bauabschnitt geht es vor allen um die grundlegende Sanierung des Dachstuhls. Hier hatten Wasserschäden und Insektenbefall den Holzbalken über die Jahre zugesetzt. Für die Arbeiten sind Gesamtkosten von 2,3 Millionen Euro veranschlagt, 1,35 Millionen davon entfallen auf den ersten Bauabschnitt. Beim Infoabend in der Schlosskirche kommt auch Gemeindediakon Stephan Krämer zu Wort. Er berichtet, was beim Kulturkeller-Festivals vom 15. bis 17. Juli stattfinden wird. Bei der dreitägigen Veranstaltung mit Comedy, Musik und Familienprogramm wird Geld zu Gunsten der Schlosskirche gesammelt. Bezirkskantorin Charlotte Noreiks umrahmt den „Baumeisterinformationsabend“ mit musikalischen Beiträgen.