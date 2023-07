Am kommenden Wochenende, 7. bis 9. Juli, findet in Herxheim am Berg das Schlossgartenfest statt. Es ersetzt das frühere Wein- und Sektsymposium, an dem wegen strenger Naturschutzauflagen weniger Weingüter teilnehmen wollten. Beim neuen Fest sind die örtlichen Weingüter Gabel-Eger sowie von Jeanette Eger vertreten. Ebenfalls dabei ist das Freinsheimer Weingut Weisbrod. Das Catering übernimmt Andreas Freitag aus Haßloch. Das Fest beginnt am Freitag um 17 Uhr und wird am Samstag ab 14 Uhr weitergeführt. Beide Male begleitet von der Band Pure Acoustic. Am Sonntag öffnet der Festausschank das letzte Mal für dieses Jahr um 12 Uhr, mit musikalischer Unterhaltung von Acoustic4you.