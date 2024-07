Zum Schlossgartenfest am Samstag und Sonntag öffnet auch eine Ausstellung in der protestantischen Jakobskirche von Herxheim am Berg. Die Kirche war vor 90 Jahren abgebrannt. Aus diesem Anlass können die Besucher am Samstag und Sonntag eine Dokumentation von jeweils 16 bis 20 Uhr in Augenschein nehmen. Um 17 Uhr führt Heimatforscher Eric Haas durch seine Ausstellung.