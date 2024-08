„Free Company“ und „Stahl & Friends“ spielen am Wochenende beim „Muk-Rock-Open Air“ in Weisenheim im Weingut Langenwalter.

Nichts und niemand scheint den Weisenheimer Kulturverein „MuK“ aufhalten zu können. Weder Corona noch behördliche Auflagen konnten die Aktivitäten der Mukler stoppen, und wenn, so wie gerade jetzt, ihr Hauptquartier im Ludwigshain nicht genutzt werden kann, geht es eben anderswo weiter. Schon am Wochenende steht wieder ein hochkarätiges, über zwei Tage gehendes Musikspektakel auf dem Programm: Das „MuK-Rock-Open Air“ mit „Stahl & Friends“ und „Free Company“ im Weisenheimer Weingut Langenwalter.

Das ausgerechnet Peter Stahl das Festival eröffnet ist Ehrensache, und das ist sogar wörtlich zu nehmen. Schließlich ist der Sänger und Gitarrist „MuK“-Ehrenmitglied. Schon seit langer Zeit bereichert der Träger des rheinland-pfälzischen Musikehrenpreises den Kulturverein mit seiner Kunst.

Deutschlandweit erfolgreich unterwegs

Ob mit der nach ihm benannten Gruppe „Stahl“, mit seiner „ AC/DC“-Tributeband „High Voltage“ oder als Mitglied der „Spliff“-Nachfolgegruppe „Bockx auf Spliff“ war der Musiker jahrelang deutschlandweit erfolgreich unterwegs, bevor er die „Friday Night Igels“ aus der Taufe hob und mit ihnen regelmäßig bei den „MuK-After Work Partys“ in der Weisenheimer Musikkneipe „Adler“ auftrat.

Die „Igels“ sind inzwischen Geschichte, die Freunde/Friends aber sind geblieben. Beim kommenden Open Air sind darum mit Armin Rühl und Martin Hofbauer auch zwei Ehemalige der legendären „Friday Night Igels“ mit von der Partie. Armin Rühl hat in seiner Karriere schon zahlreiche Alben aufgenommen, unter anderem als Schlagzeuger von „Wintergarden“, Anne Haigis, Lüül oder „Wolfsmond“.

Auch gerne „Hofpower“ genannt

Seine größten Erfolge feiert er aber als Drummer der Band um Herbert Grönemeyer. Schon 1982 hat er auf dessen Album „Total Egal“ getrommelt und ist dem Bochumer bis heute treu geblieben. Martin Hofbauer – aufgrund seines markanten Spiels auch gerne „Hofpower“ genannt - kann ebenfalls auf eine lange und abwechslungsreiche Laufbahn Rückschau halten.

Den meisten ist er aber als Bassist des Udo Lindenberg-Gitarristen Hannes Bauer und dessen „Orchester Gnadenlos“ ein Begriff.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der wohl bekanntesten Bluesrockbands aller Zeiten – „Free“ und „Bad Company“. Der Bad Dürkheimer Ausnahmegitarrist und Sänger Stefan Kahne, Bassist und Sänger Chris Linder, sowie Schlagzeuger Boris Angst haben dafür eine Tribute-Formation gegründet, die sich den großen Hits der zwei Supergruppen widmet, mit denen Sänger Paul Rodgers und Schlagzeuger Simon Kirke zu Weltruhm gelangten. Von „All Right Now“ über „Wishing Well“ und „Feels Like Making Love“ bis hin zu „Can´t Get Enough Of Your Love“ hat das Trio (fast) alle Klassiker auf der Spielliste stehen, die von „Free“ und der Nachfolgeband „Bad Company“ je in Vinyl gepresst wurden.

Tiefe Töne

Neben seinem Engagement bei „Free Company“ hat Stefan Kahne unter dem Projektnamen „SK“ gerade sein Debütalbum „Season One“ live vorgestellt. Chris Linder ist nach wie vor bei den „Crazy Bavarians“ für die tiefen Töne verantwortlich, und Boris Angst hat weit über die Region hinaus mit der Gruppe „Bro’Sis“ auf sich aufmerksam machen können.

Info

„MuK Rock-Open-Air“ mit „Stahl & Friends“, am Samstag, 24. August um 20 Uhr, und „Free Company“ am Sonntag 25. August um 19 Uhr, im Weingut Langenwalter in Weisenheim am Sand, Wormser Straße (Aussiedlung am Ende der Straße). Eintrittskarten unter www.muk-weisenheim.de