Stark alkoholisiert war eine 53 Jahre alte Fahrerin am Pfingstmontag in Freinsheim unterwegs. Das teilt die Polizei mit. Zunächst hatte ein aufmerksamer Zeuge gegen 19.40 Uhr gemeldet, dass er sich in der Dackenheimer Straße hinter einem VW Golf befindet, der deutliche Schlangenlinien fährt. Eine Streife konnte die Fahrerin kurze Zeit später auf der K2 in Richtung Dackenheim stoppen und kontrollieren. Laut Polizeibericht stellten die Beamten schnell fest, dass die 53-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Der Frau wurde im Nachgang eine Blutprobe entnommen; ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.