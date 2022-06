Die Polizei hat einen 25-Jährigen mit Alkohol im Blut hinterm Steuer erwischt. Der Landauer war den Beamten am Samstag um 1.15 Uhr in der Dürkheimer Straße Am Neuberg aufgefallen, weil er mit seinem Kia Schlangenlinien gefahren war. Laut Polizei fiel der Mann bei der anschließenden Kontrollen zudem durch starken Alkoholgeruch auf. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Es folgten Blutprobe und ein Strafverfahren.