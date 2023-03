Zeugen haben der Polizei am Dienstagabend einen Citroën Xsara gemeldet, der in Schlangenlinien durch die Stadt fahre und teilweise auf die Gegenfahrbahn gerate. Gegen 21 Uhr gelang es einer Streife, den Wagen in der Bruchstraße zu stoppen und die Fahrerin zu kontrollieren. Dabei stellten die Beamten bei der 45-Jährigen deutlich Alkoholgeruch fest. „Beim Aussteigen musste sie sich mehrfach am Auto festhalten“, berichten sie. Ein freiwilliger Atemalkoholtest scheiterte, da die Frau dafür zu betrunken war. Als ihr eine Blutprobe entnommen werden sollte, leistete sie dagegen aktiven Widerstand. Ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinwirkung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.