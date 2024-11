Nach dem fulminanten Auftakt mit dem dreitägigen Festival mit Frank Dupree Anfang Oktober geht es in der Reihe „Von-Busch-Hof konzertant“ in Freinsheim am nächsten Donnerstag, 14. November, 19 Uhr, zum Start der „normalen“ Saison kaum weniger zugkräftig weiter.

Zu Gast ist der erst 1995 geborene bayerische Multiperkussionisten Christian Benning, der laut Aussage seiner Homepage von der in Hamburg erscheinenden Wochenzeitung „Die Zeit“ in ganz unhanseatischem Überschwang als „rhythmisches Genie“ gefeiert wurde, mit seiner nach ihm benannten „Percussion Group“, zu der in Freinsheim Ivan Femina, Felix Kolb, Marcel Kentaro Morikawa und Godwin Schmid gehören. Die fünf präsentieren ein Programm mit Klassik-Arrangements von Beethoven (Mondscheinsonate), Rachmaninoff (Prélude op. 23) und Ravel (Alborada del Gracioso), Originalstücken zeitgenössischer Komponisten sowie einer Adaption des Chick-Corea-Hits „Spain“, auch ein Klassiker, aber einer des Jazzrock. Für den Verein „Von-Busch-Hof konzertant“ ist ein reiner Percussion-Abend ein Novum. Der Vorverkauf laufe aber sehr gut, teilt Schriftführerin Karin Raabe mit.

Der gebürtige Münchner Christian Benning erhielt schon mit drei Jahren seinen ersten Schlagzeug-Unterricht. Als Zehnjähriger spielte er sein erstes Projekt als Paukist der Bayerischen Philharmonie, wo er das Kinder- und

Jugendorchester durchlief. Mit 13 war er Jungstudent für Schlagzeug und Percussion an der Musikhochschule seiner Heimatstadt. Heute tritt er als Solist oder mit seinem 2014 begründeten Ensemble weltweit auf.

Veranstaltungsort ist das Kulturzentrum Von-Busch-Hof in Freinsheim. Karten (25,50/7 Euro) unter www.vbh-konzertant.de oder über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim.