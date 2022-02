Die Endspielwochen nehmen Fahrt auf. Das nächste Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt steht für die SG TV Dürkheim/BI Speyer in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest auf dem Programm. Am Sonntag um 16 Uhr ist Tabellennachbar Gladiators Trier II in Bad Dürkheim (TVD-Halle) zu Gast.

Die Lage am Tabellenende spitzt sich zu nach den jüngsten Erfolgen der Gladiators (80:68 in Mainz) und der SG Weiterstadt (94:61 gegen Eintracht Frankfurt). Die beiden hessischen Clubs – die Eintracht und die SG Weiterstadt – rangieren nur zwei Zähler schlechter als die beiden Rheinland-Pfalz-Vertreter aus Trier und Bad Dürkheim (jeweils zehn Zähler). Bei noch ausstehenden acht oder neun Spielen ist der Unterschied von nur einem Sieg nicht viel. Der Klassenverbleib ist also längst noch nicht in trockenen Tüchern für die Kurstadt-Korbjäger.

Einen großen Schritt kann die Mannschaft um Cheftrainer Jordi Salto Sabate jetzt nach vorne gehen. In dem direkten Duell gegen den punktgleichen Rivalen von der Mosel. In einer Partie, die gerne als Vier-Punkte-Spiel bezeichnet wird, ist der Hebel groß. Nicht nur die Festigung des achten Tabellenplatzes wäre wichtig – auch das Distanzieren eines unmittelbaren Kontrahenten würde der Heimsieg mit sich bringen.

Erfolgserlebnis wäre wichtig

Ein Erfolgserlebnis ist auch aus anderem Grund besonders wichtig: Die SG-Cracks haben das Hinspiel gegen die Gladiators verloren. Eine weitere Niederlage würde Trier nicht nur in der Tabelle aufgrund der dann zwei Punkte besseren Bilanz begünstigen – die Moselstädter würden auch noch den direkten Vergleich gegenüber des Weinstraßenteams gewinnen. Bei einer möglichen Punktgleichheit am Saisonende – in dem sehr engen und ausgeglichenen Umfeld nicht ausgeschlossen – könnte diese Hypothek eine fatale Wirkung haben.

Einer, auf den es am Sonntagnachmittag in der kleinen Dürkheimer TVD-Halle ankommen wird, ist Ian Schmitt. Das Talent ist ein echtes „Derkemer Gewächs“. Mit der Kurstadt fest verwurzelt durch das elterliche Weingut und verbunden mit dem Basketball in Bad Dürkheim von Kindheit auf.

Bei den Minis hat alles begonnen

Das SG-Talent hat die Korbjagd von der Pike auf beim Turnverein gelernt. Bei den Minis um „Jugendchefin“ Sabine Karst begann alles. Geschliffen wurde der ehrgeizige, trainingsfleißige Jugendliche später im Speyerer Basketball-Internat, das seit zwei Jahrzehnten über die Spielgemeinschaft fest liiert ist mit dem TV Dürkheim.

In der vergangenen Runde war Schmitt als einer der Jüngsten „nur“ Ergänzungsspieler im Regionalliga-Team. Das hat sich heuer deutlich geändert. Spielmacher Schmitt hat etwas zu sagen auf dem Feld, erhält viel Einsatzzeit, initiiert viele erfolgreiche SG-Angriffe und zeigt hin und wieder auch selbst Korbgefahr von den Außenbahnen. Der 16-Jährige steigerte sich in dieser Runde von Spiel zu Spiel und hat längst entscheidenden Anteil am erfolgreichen Auftreten der mit Abstand jüngsten Regionalliga-Mannschaft.

„Bigpoints“ sollen in der Pfalz bleiben

Ian Schmitt wird im Schlüsselspiel gegen die Gladiators wieder die Fäden im SG-Spiel ziehen. Auf ihn und die anderen fast gleich-jungen Leistungsträger wird es ankommen, damit die angestrebten „Bigpoints“ in der Pfalz bleiben. Mit einem Sieg in der wichtigen Begegnung könnte sich Schmitt gleich doppelt beschenken: Denn nachdem die wichtigen Punkten im Abstiegskampf hoffentlich eingefahren sind, feiert er drei Tage später seinen 17. Geburtstag. So jung und schon so gefragt bei Dürkheims Regionalliga-Basketballern!

Warum eigentlich die ungewohnte Zeit am Sonntagmittag? Sonst finden die Heimspiele in Bad Dürkheim doch samstags statt? Weil das Zweitliga-Team der Spielgemeinschaft, die BIS Baskets, am Samstagabend in Coburg gefordert ist und damit der Verein in beiden Ligen aus dem Vollen schöpfen kann. Die bereits in der Zweiten Liga eingesetzten SG-Nachwuchsasse können so alle im richtungsweisenden Duell gegen die Gladiators Trier auflaufen – keine schlechte Voraussetzung ...