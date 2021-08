Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen ist es nach Polizeiangaben am Freitag gegen 23.30 Uhr in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg auf dem Parkplatz eines Weinguts gekommen. Der genaue Sachverhalt werde derzeit noch ermittelt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stieg einer der Beteiligten im Anschluss in sein Auto und wollte davonfahren. Mehrere Personen versuchten, ihn daran zu hindern, indem sie sich an den Wagen hängten. Dabei verletzten sie sich leicht. Bislang unbekannte Zeugen sollen das Tatgeschehen gefilmt haben. Die Beamten bitten die Betreffenden, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.