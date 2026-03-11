Das Stück „Eine Woche ohne Erika“, das sich die Schindtal-Babbler aus Grethen für ihre neueste Aufführung ausgesucht haben, vereint Krimi und Komödie.

Die sechs Darsteller haben alle bereits Bühnenerfahrung. Regie führt Heike Heinzmann-Bergner, sie ist auch die Souffleuse. Die Grethener Schindtal-Babbler sind mit dem Stück wieder ganz in ihrem Element – und die Zuschauer dürfen sich mit dem Dreiakter auf knapp zwei Stunden lustige Unterhaltung freuen.

Darum geht es in dem Stück „Eine Woche ohne Erika“: Krimifan Heinz Hinzmann (Norbert Sauer) ist Strohwitwer und will sein Alleinsein bei Pizza, Bier und natürlich dem neuesten Krimi seines Lieblingsautors R. R. Southwood im Garten der Familie genießen. Eigentlich hat ihm seine Frau eine ordentliche Liste geschrieben, was alles zu erledigen ist, und Essen zum Wärmen hinterlassen.

Champagner zum Schreiben notwendig

Heinz hat seine Rechnung ohne Leonora von Bock (Silke Blomeier) gemacht. Denn diese passt wie ein Schießhund darauf auf, dass Hinzmann seinen Pflichten auch tatsächlich nachkommt. Sie habe das seiner Frau versprochen, rechtfertigt sich Leonora. „Such Dir doch Deinen eigenen Mann zum rumkommandieren“, pampt Heinz zurück. Für Lacher dürften die Ausreden sorgen, die der Strohwitwer erfindet, damit er sich in seinen Krimi vertiefen kann statt die Gartenarbeit zu erledigen. „Schön, dass Du vorbei gekommen bist, aber noch schöner wäre es, wenn Du wieder gehen würdest“, sagt Heinz denn auch an die Adresse von Besucherin Leonora gerichtet.

Im angrenzenden Garten tauchen derweil die Nachbarstochter Lisa Brandt (Franziska Bauer) und Bruno Hülsentreter (Anja Setzkorn) alias Bestsellerautor R. R. Southwood auf. Die pragmatische Lisa stellt ihn dem neugierigen Heinz als ihren Verlobten vor, sie will dem Autor aber nur ein ruhiges Plätzchen zum kreativen Arbeiten zur Verfügung stellen. Bruno hat allerlei Ansprüche – unter anderem braucht er Champagner beim Schreiben.

Beobachtungen durch Löcher im Zaun

Heinz macht indes lange Ohren und bekommt beunruhigende Stichworte aus dem Nachbargarten mit, auf die er sich seinen höchst eigenen Reim macht. Sie habe sich von einem „unbedarften, jungen Ding zu einem Monster entwickelt“ und „25 Jahre reichen, ich hab genug“ , hört er da. Als Sylvia von Bernstein vorbeischaut (Lara Weiss von den ehemaligen Theater-Teenies) fällt das Wort Mord – und ein Schuss?!

Jetzt ist für Heinz endgültig Schluss, er ruft die Polizei. Die kommt in Person von Kommissarin Charlotte Dreyer (Nadine Kästner) vorbei. Allerdings nicht wegen Hinzmanns Anruf – denn der bringt laufend irgendwelche vermeintlichen schweren kriminellen Aktivitäten zur Anzeige. Dass sie sich schließlich von Heinz’ Aufklärungswut anstecken lässt und durch die in den Zaun gebohrten Löcher das Nachbarareal beobachtet, ist nur eine von vielen komischen Wendungen des Stücks, das von seinen falsch verstandenen Ansagen lebt.

Termine

Vorstellungen von „Eine Woche ohne Erika“: 13., 14. und 15. März, freitags und samstags Beginn um 19.30 Uhr, sonntags um 18 Uhr in der Turnhalle der SKG, Im Schindtal 10. Im Netz: skg-grethen.de/theater.html.